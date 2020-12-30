رئيس الجمهورية يُعلن قبوله بمبادرة اتحاد الشغل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وتناول اللقاء مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة الداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا.

وقد أعلن رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأكد رئيس الدولة على وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل هذا الحوار.

واعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم بأن قبول رئيس الجمهورية بالمبادرة تعطي إشارات إيجابية جدا في نهاية هذه السنة الصعبة وتبعث أملا من جديد للبلاد ما يُرسّخ ثقافة الحوار ليس لخدمة أي طرف بل لإنقاذ تونس .

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