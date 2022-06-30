رئيس الجمهورية يُعين رئيس الحكومة وأعضائها وله أن ينهي مهامها تلقائيا

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء اليوم الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وينص الفصل 101 من الدستور في باب السلطة التنفيذية على أن رئيس الجمهورية هو من يتولى تعيين رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها.

كما ينص الفصل 102 على أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.

ويضبط رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.

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