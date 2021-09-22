رئيس الجمهورية يُعين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة

ينص أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، يتعلق بتدابير استثنائية خاصة بممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية، على أنه سيتولى تعيين رئيس حكومة ووزراء وكتاب دولة ويؤدون أمامه اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.

كما ورد في الأمر بأن الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

كما أن الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية ويسهر رئيسها وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

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