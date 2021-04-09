رئيس الجمهورية يُغادر تونس في اتّجاه مصر

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر العربية لتأدية زيارة رسمية استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستعرض رئيس الجمهورية لدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

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