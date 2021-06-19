سعيّد يُقرر تركيز مستشفى عسكري ميداني بالقيروان

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 19 جوان 2021، تركيز مستشفى عسكري ميداني بالقيروان لمواجهة الوضع الصحي ولمعاضدة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي و شبه الطبي بالجهة، وذلك نتيجة لانتشار عدوى فيروس كوفيد 19.

و تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة بتركيز هذا المستشفى بأسرع الأوقات، ستتحول وحدات من الإدارة العامة للصحة العسكرية في الساعات القليلة القادمة إلى القيروان للشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، قد أعلنت اليوم، أنه تم بتاريخ 18 جوان الحالي، تسجيل 6 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية أسرتي للتنمية والطبيبة المتعاقدة بقسم الكوفيد مريم مفتاح في تصريح لشمس أف أم، أن الوضع في القيروان أكثر من كارثي، مشيرة إلى أنه يتم منذ أيام اختيار المرضى الذين سيدخلون إلى قسم الإنعاش حسب السن والحالة الصحية وذلك خلافا لما يصرح به المسؤولون الجهويون.

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