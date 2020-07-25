رئيس الجمهورية يُقرر تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تكليف هشام المشيشي ، بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما أوردته مساء اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية.

يُشار إلى أن المشيشي يشغل حاليا خطة وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال كما شغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

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جدير بالذكر بأنه لم يتم ترشيح هشام مشيشي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان رئيس الجمهورية دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.

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