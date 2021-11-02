رئيس الجمهورية يُكرم المنتخب الوطني المشارك في الألعاب البارالمبية

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تكريم المنتخب الوطني التونسي المشارك في الألعاب الأولمبية الموازية طوكيو 2021، والمنتخب الوطني أكابر كرة السلة الفائز بالكأس الإفريقية للأمم لسنة 2021، والمنتخب الوطني أكابر كرة الطائرة الحائز على بطولة أمم إفريقيا لسنة 2021.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذه البادرة جاءت لتشجيع الرياضيين المتفوّقين في كل الاختصاصات وتحفيزهم على تشريف تونس ورفع رايتها عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كلمات البحث :الألعاب البارالمبية;رئيس الجمهورية;منتخب