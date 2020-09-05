رئيس الجمهورية يُكرّم محمد الحامدي وسليم شورى

منح رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة إشرافه على يوم العلم بقصر قرطاج مساء اليوم السبت، الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم إلى كل من وزير التربية السابق محمد الحامدي ووزير التعليم العالي السابق سليم شورى.

كما كرّم الرئيس ثلة من المتفوقين من التلاميذ والطلبة في مختلف الشهادات الوطنية .

ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة برامج التعليم الابتدائي في اتجاه إدماج المبادئ الأساسية للفكر والفلسفة.

وسياق آخر، قال سعيّد إن 400 طبيب هاجروا العام المنقضي في اطار هجرة الكفاءات العلمية الى الخارج، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الموارد البشرية لتونس .

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