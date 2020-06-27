رئيس الجمهورية يُهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية التي أجراها

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 27 جوان 2020، مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس.

وكانت المكالمة مناسبة اطمأن فيها رئيس الدولة على صحة الملك محمد السادس وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى العلاقات المتميزة بين تونس والمغرب وسبل مزيد دعمها وتعزيزها.

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