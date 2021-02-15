رئيس الجمهورية يُوجّه مكتوبا لرئيس الحكومة

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.

كما تضمن هذا الكتاب أيضا تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وقد أكّد رئيس الجمهورية بالخصوص على أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال سعيد مخاطباً المشيشي: « يريد الكثيرون إيهامنا بأنّنا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة … إن التّاريخ سخيف لا خير فيه إن كان يعيد نفسه لأنّ ذلك يدلّ على أنّه لم يستطع للنّاس وعضا ولا إصلاحا ».

وأكد سعيد بأن المشيشي أُعلم بوضعية الوزراء الجدد مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولا يمكن أن يجهل الأفعال المنسوبة إلى بعضهم ولديه كما لدى الرئيس تفاصيل التّفاصيل حولها .



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