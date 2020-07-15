رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يُقدّم استقالته

اخر تحديث : 15/07/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الفخفاخ

قدّم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد عصر اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك عقب الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، والذي ضم أيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وكانت كتلة حركة النهضة قد أودعت اليوم الأربعاء، لائحة لوم ضد رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، بغاية سحب الثقة منه، لدى مكتب مجلس نواب الشعب، وقد توصلت العريضة في نصف يوم فقط، إلى 105 إمضاءات، من نواب حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة المستقبل وكتلة ائتلاف الكرامة إضافة إلى عدد من المستقلين، على غرار مبروك كورشيد وياسين العياري والصافي سعيد .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق