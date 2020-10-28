رئيس الحكومة: التحكم في الأسعار من أهم أولوياتنا

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغدية.

وأكد رئيس الحكومة في بداية أشغال هذه الجلسة أن مسألة التحكّم في الأسعار وضمان التزود تندرج ضمن أهم أولويات عمل الحكومة وخصوصا المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الهشّة.

وأفاد رئيس الحكومة أنه يجب ايجاد حلول لمسألة ارتفاع بعض الأسعار والبحث في الإمكانيات الكفيلة بتعديلها وذلك بعد تسجيل بعض التجاوزات تتعلّق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وضرورة الحد من ارتفاعها مع توفير المنتوجات التي تضمن تعديلا كافيا للأسعار بما يجعلها في متناول المواطن.

كما دعا رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بتكثيف العمل الميداني وحملات المراقبة التي من شأنها أن تضمن نسقا عاديا للتزويد وتُعدّل الأسعار.

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