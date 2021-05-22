رئيس الحكومة الليبية: لن نترك تونس وحيدة تواجه الظروف الاقتصادية بل سنقوم بكل الخطوات لمساعدتها

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة هشام المشيشي عشية اليوم السبت، أن تونس وليبيا أكثر حاجة اليوم إلى بعضهما البعض من أي وقت مضى خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يمر على المنطقة وعلى العالم .

وأشار الدبيبة إلى أن تونس كانت دائما داعمة للشعب الليبي سواء من خلال المواقف السياسية الداعمة للاستقرار أو من خلال أنها كانت ملاذا آمنا للشعب الليبي في الظروف التي مرت بها البلاد من حروب ونزاعات حيث استقبلت المصحات التونسية مئات الجرحى والمرضى .

وأشاد الدبيبة بالعلاقات التونسية الليبية منذ بداية عمل حكومة الوحدة الوطنية وخاصة على مستوى التبادل التجاري وحركة البضائع والأفراد بين البلدين وعودة شركة الخطوط التونسية للعمل في مطارات تونس وليبيا وخصوصا في بنغازي.

وكشف رئيس الحكومة الليبية أن المعرض التونسي الليبي المشترك سيستضيف أكثر من 150 شركة تونسية وأكثر من 1000 مواطن تونسي من رجال الأعمال مع مشاركة عدد كبير من الشركات الليبية والليبيين ليكون الحدث الأول من نوعه منذ سنوات وفرصة لمساعدة البلدين لإحداث قفزة تنموية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص .

كما توجه رئيس الحكومة الليبية برسالة لتونس قيادة وشعبا ورد فيها ما يلي:

« لن نترك تونس وحيدة تواجه الظروف الاقتصادية التي أنتجتها جائحة كورونا وما خلفته الظروف السياسية والأمنية في المنطقة من تعكير عليها بل سنقوم بكل الخطوات الضرورية لمساعدة التونسيين وسترون ذلك فعلا لا قولا » .

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