رئيس الحكومة: المريض الذي لا يجد سريرا في المستشفى يتوجّه للخاص والدولة تتكفل به

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار له مع القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الأحد، إن المريض الذي لم يجد سريرا له في المستشفى فإن بإمكانه الذهاب إلى القطاع الخاص وتتكفل الدولة به، على حد تعبيره.

وأكد رئيس الحكومة أن الدولة قادرة على توفير أسرة إنعاش وتوفير أسرة أكسيجان لمن يتطلب وضعهم الصحي ذلك.

وشدد المشيشي على أن من لم يرغب في الانخراط في هذا المجهود من القطاع الخاص فسيجد التسخير والتحديد في التسعيرة أو إجراءات أخرى أكثر شدة من طرف الدولة.

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