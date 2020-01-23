رئيس الحكومة المكلف يلتقي ممثلي 9 أحزاب وكتل برلمانية

إلتقى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الخميس، بدار الضيافة بقرطاج رؤساء وممثلين عن عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية وذلك في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة.

ويذكر أن سلسلة اللقاءات التي عقدها شملت ممثلين عن كلا من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وحركة الشعب وتحيا تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وافاق تونس والبديل التونسي ونداء تونس.

وتتواصل غدا الجمعة 24 جانفي بقية المشاورات .

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