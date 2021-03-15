رئيس الحكومة: سيتم اللجوء للقضاء بعد الأحداث التي شهدها مطار قرطاج

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح صحفي أدلى به خلال تحوله إلى مطار تونس قرطاج مساء اليوم الاثنين، أن هناك مسارات قضائية سيتم متابعتها لتتبع نواب ائتلاف الكرامة وملاحقتهم أمام القضاء .

وبين المششي بأن المؤسسة الأمنية اليوم تعطي دروسا في الإنضباط، مضيفا أن الأمنيين يشتغلون تحت شعار الدولة و ما داموا يعملون في كنف القانون فليس عليهم الخوف من أي شي » .

وقال المششي إن الحصانة لا يجب أن تكون غطاءً لارتكاب أفعال خارجة عن القانون.

وللتذكير فقد احتج نواب ائتلاف الكرامة عشية اليوم بمطار قرطاج، على منع مواطنة من السفر مشمولة بالاجراء الحدودي (S17) ما أدى إلى دخولهم في مشاحنات مع الوحدات الأمنية التي تعمل هناك.

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