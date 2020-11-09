رئيس الحكومة: سيتم اعتماد المنهجية نفسها المعتمدة في تطاوين بكامل الولايات



قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة مباشرة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، إنّ المشاورات والحوار بخصوص أزمة الكامور استمر حوالي 5 أسابيع مع أهالي تطاوين، مشيرا إلى أنه تم اعتماد منهجية وتمشي جديد.

وبين المشيشي بأنه تم تكليف فريق عمل وهو وفد حكومي للتحول إلى تطاوين والحديث مع ممثلي ولاية تطاوين، مؤكدا أنه كان لهم تفويض للاتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز.

وأوضح رئيس الحكومة بأن الحلول ومجموعة القرارات المعلنة انطلقت من اتفاق 2017، مشددا على ضرورة تفعيل القرارات المعلنة ومضيفا بأنه طلب من والي تطاوين إعداد جدول المتابعة للقرارات المتّخذة.

وأكد المشيشي بأن التمشي المعتمد قائم على الحوار واستعادة الثقة واحترام أهالي الجهة وأطروحاتهم.

كما أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد المنهجية ذاتها المعتمدة في تطاوين في كامل الولايات مثل ولاية قفصة والتي من المنتظر عقد مجلس جهوي يوم 24 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ولايات قبلي وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد .

وأكد المشيشي أنه تم الانطلاق في تناول المسائل التنموية بطريقة تشاورية، معلنا بداية انطلاقة جديدة في العمل التنموي بكافة جهات الجمهورية.

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