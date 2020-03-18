رئيس الحكومة في قسم المساعدة الطبية الاستعجالية للشمال الشرقي

تحوّل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ رفقة وزير الصحة عبد اللطيف المكي ظهر اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، إلى قسم المساعدة الطبية الاستعجالية للشمال الشرقي الصادق بن جمعة (SAMU 01) حيث عاين ظروف العمل داخل المركز وإطّلع على قاعة استقبال المكالمات على الرقم 190 والمخصّصة للاجابة عن استفسارات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها كلّ الطاقم الطبيّ والشبه طبّي في مكافحة فيروس كورونا، مؤكّدا على الدور الحيويّ المناط بعهدة الخطوط الأولى للمرفق الصحّي على غرار أقسام المساعدة الإستعجالية وغيرها من المرافق والفضاءات العلاجيّة في كامل تراب الجمهورية.

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