رئيس الحكومة: كلنا اليوم مسؤولون عن ما وصلت إليه تونس

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت، إنّ « كلنا اليوم مسؤولون عن ما وصلت إليه تونس، وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفّقة، فإنّنا مسؤولون عن تحمل بل إصلاح تبعاتها » .

وأكد المشيشي أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على أنضار البرلمان هو صورة مرقّمة لتبعات هذه السياسات وإنعكاساتها.

وشدد المشيشي على أن الحكومة تعمل وفق إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة طموحة تتلخص في المحافظة على صحّة المواطنين بالحدّ من نسق انتشار العدوى من جهة، والحفاظ على قوت التونسيين والحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى.

وأضاف المشيشي بأنه مازل على العهد، وسيبقى يتعامل بنفس الجرأة وبأكثر عزيمة وأكثر إصرار على التغيير، بأكثر إيمان بالإنتقال الديمقراطي وبضرورة تكريس كل مبادئ دستور 2014 ومؤسساته.

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