رئيس الحكومة: كلّ موارد صندوق 1818 ستذهب لقطاع الصحة

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في إجابة له على مداخلات النوّاب خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول فترة الـ 100 يوم من العمل الحكومي، أن صندوق 1818 يدار بكلّ شفافية وأن اللجنة المشرفة عليه تتكوّن من ممثّلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة.

وقال الفخفاخ إنه لن يستعمل صندوق الاعانات في مجال آخر غير الصحة، مؤكدا أن كلّ موارد صندوق 1818 ستذهب لقطاع الصحة ولن يُصرف أيّ ملّيم في مجال آخر.

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