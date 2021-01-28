رئيس الحكومة: محاولة استهداف الرئيس يمثل استهدافا لتونس وشعبها

كشف مصدر مأذون له من رئاسة الحكومة صباح اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي اتّصل برئيس الجمهورية قيس سعيد ليطمئنّ عليه ويؤكّد على موقفه الثّابت في الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف و ذلك على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار حول استهداف رئيس الجمهورية بمحاولة تسميم.

واعتبر مشيشي أنّ أي استهداف لشخص رئيس الجمهورية، إن تأكّد، يمثل استهدافا لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد، ولكل التونسيين، وضامنا لوحدتها، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات التي تعهّدت بها الجهات الرسمية المختصة، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن مصدرا برئاسة الجمهورية، كان كشف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عشية الأربعاء، عن « وصول ظرف مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج »، مبينا أن « الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة يتم حاليا تحليلها للكشف عن نوعيتها.

كلمات البحث :استهداف;الرئيس;رئيس الحكومة