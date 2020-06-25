رئيس الحكومة: هذه أبرز ملامح خطة الإنقاذ الاقتصادي

التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الخميس 25 جوان 2020، كلمة خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي أمام أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقدّم رئيس الحكومة في كلمته ملامح خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة والتي ستكون منعرجا في اعداد المخطط الخماسي 2021-2025 كما تعطي أولوية للفئات الضعيفة والهشة.

وتتلخص أبرز ملامح خطة الإنقاذ الوطني فيما يلي:

• مواصلة الصمود ودعم المؤسسات المتضررة والإحاطة بالفئات الضعيفة عبر مواصلة الإعانات الاجتماعية

• دفع الاقتصاد والنمو:

- وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع عبر تخصيص 3000 مليون دينار للمشاريع العمومية

- تسريع انجاز المشاريع في الجهات

- تفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة 2500 مليون دينار

• تحفيز الاقتصاد بالاستثمار الخاص:

- تفعيل مرسوم المبادر الذاتي الهادف إلى دعم تشغيليّة اليد العاملة باجراءات مبسطة.

- تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر وضع الأوامر التطبيقيّة قبل موفى أكتوبر 2020.

- التصدي لاقتصاد الريع وتطوير المنافسة وذلك بتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة بتنقيح قانون 2015

- تطوير مردوديّة ميناء رادس

- دفع الاستثمار في الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسسات والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة COVID

- مراجعة مجلة الصرف قبل نهاية 2020

• السياسة الجزائية:

-أولويات الحكومة تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات مع وضع كل الإمكانيات على ذمة القطب القضائي وكل هياكل مكافحة الفساد

• التمكين الاجتماعي:

- وضع برنامج تمليك لـ 300 ألف عائلة على امتداد 5 سنوات

- وضع مشروع وطني لتصفية حوالي 500 ألف هكتار من أراضي الدولة لفائدة المواطنين للتشجيع على الاستثمار والتملك.

- وضع خطة كاملة لتمكين مليون شاب ضمن الفئة ما بين 15 و 29 سنة والذين يعانون من البطالة والانقطاع المبكر عن الدراسة والتكوين وادماج حوالي 250 شاب في مرحلة أولى.

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