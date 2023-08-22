رئيس الحكومة ووزير النقل يبحثان الاستعدادات للعودة المدرسية

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، وزير النقل ربيع المجيدي.

واطلع رئيس الحكومة بهذه المناسبة على برنامج الوزارة استعدادا للعودة المدرسية والجامعية المقبلة، موصيا بتوفير كل الضمانات لانطلاقها في أفضل الظروف.

كما مثلت البرامج المستقبلية لقطاع النقل واللوجستيك والمشاريع ذات الأولوية في المرحلة القادمة، أحد محاور هذا اللقاء، الذي أكّد من خلاله رئيس الحكومة على ضرورة استكمال تنفيذها من أجل تحسين أداء القطاع.

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