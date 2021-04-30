رئيس الحكومة يأذن باجراء تدقيق وتقييم لمنظومة «ايفاكس»

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن لهيئة الرقابة العامة للمالية بإجراء تدقيق وتقييم لمنظومة « ايفاكس » الخاصة بالتلقيح المضاد لكوفيد 19 بهدف الوقوف على الإشكاليات والإخلالات وتصويبها.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن عملية تطعيم أعضاء الحكومة باللقاح المضاد لفيروس كورونا « تمت في اطار الشفافية واحترام سلم الأولويات الذي وضعته وزارة الصحة منذ انطلاق حملة التلقيح يوم 13 مارس الفارط ووفق الاستراتيجية الوطنية المضبوطة » .

واضافت رئاسة الحكومة ان تلقيح الوزراء والمسؤولين بالوظائف العليا جاء بعد انطلاق حملة التلاقيح التي شملت القطاعات الحيوية على غرار قطاعات الأمن والجيش، ويتم حاليا تطعيم المواطنين الذي يشتغلون في الوظائف الحيوية في نفس الوقت مع كبار السن ومهني الصحة.

كما دعت رئاسة الحكومة إلى عدم التشكيك في نزاهة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا وضرورة بناء الثقة مع المواطن وتوحيد الجهود الوطنية من الجميع، مذكرة بان التلقيح لا يتم الا بعد التسجيل في منظومة « ايفاكس ».

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