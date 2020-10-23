رئيس الحكومة يأذن بفتح المعبر الحدودي برأس جدير

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، على جلسة عمل بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجارندي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والاطارات العليا للوزارة.

ومثٌل هذا اللقاء الأول مع الاطارات العليا لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مناسبة لاستعراض اهم الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقدم رئيس الحكومة تهانيه لكل السفراء بمناسبة تسلمهم لأوراق اعتمادهم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم، مؤكدا على دورهم الفعال في تمثيل بلادنا واعلاء رايتها لدى بلدان الإقامة، والإحاطة بمشاغل التونسيين بالخارج.

وتم بهذه المناسبة استعراض أهم الملفات السياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية وأبرز ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، مشدٌدا على دور البعثات الدبلوماسية في دعم هذا التوجه.

كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى مخرجات المفاوضات التونسية – الليبية حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين، وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح المعبر الحدودي برأس جدير مؤكدا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.

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