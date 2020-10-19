رئيس الحكومة يأذن لكافة الولاة باعلان حظر الجولان بجهاتهم انطلاقا من الغد

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد والاحداث التي عرفتها مدينة الشابة اثر القرارات الاخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات حظر الجولان.

كما اطلع رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي لكافة الولاة باعلان حظر الجولان بجهاتهم انطلاقا من يوم الغد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

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