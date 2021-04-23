رئيس الحكومة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 23 افريل 2021، بالمركز المخصّص لتلقيح كوفيد-19 بأريانة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتحادث رئيس الحكومة الذي كان مرفوقا بوزير الصحة فوزي مهدي، ووالي أريانة سمير عبد الجواد، بهذه المناسبة مع عدد من المواطنين الذين ينتظرون دورهم لتلقي جرعات اللقاح حول بعض إشكاليات التسجيل في منظومة ايفاكس وتنظيم عملية التلقيح والاكتظاظ الذي يعرفه المركز.

وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي، أن الحكومة تعمل على جلب كميات إضافية من التلاقيح بسرعة أكبر من طرف كافة المخابر العالمية داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة تضافر كل الجهود وانخراط كل هياكل الدولة وخاصة الجانب الدبلوماسي وهو ما سيمكن من الترفيع في نسق التلقيح بصفة أكبر من نسق انتشار العدوى ومحاصرة الوباء والاعداد لفترة ما بعد الكورونا وللموسم الصيفي والعودة لحياتنا الطبيعية.

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