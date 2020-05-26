رئيس الحكومة يتلقى تهاني عيد الفطر من نظيره القطري

تلقّى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، مكالمة هاتفية من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبادل خلالها الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد أكد الطرفان على عمق روابط الأخوة وتجذّر علاقات التعاون الثنائي والحرص المشترك على مزيد دعمها وتطويرها في المستقبل بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس الحكومة بالمناسبة عن خالص تمنياته للشعب القطري الشقيق بمزيد التقدم والنجاح آملا أن تعود هذه المناسبة السعيدة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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