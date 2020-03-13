رئيس الحكومة يتوجه بكلمة للشعب حول فيروس كورونا

اخر تحديث : 13/03/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إلياس الفخفاخ

يتوجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 13 مارس 2020، على الساعة السابعة مساءً بكلمة إلى الشعب التونسي حول فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس الحكومة قد التقى صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ثم مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في إطار التشاور ومتابعة الوضع العام والصحي.
يُشار إلى أن اللجنة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجدّ ستعقد لقاء صحفيّا اليوم، على الساعة السادسة مساء لتقديم آخر المستجدّات المتعلّقة بفيروس كورونا الجديد في تونس.


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