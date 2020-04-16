رئيس الحكومة يجتمع بمفتي الجمهورية وأساتذة جامعة الزيتونة

عقد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الخميس 16 أفريل 2020، بدار الضيافة بقرطاج لقاءً حضره وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية وضمّ أساتذة جامعة الزيتونة وباحثين في المجال الديني ورؤساء جمعيات مهتمة بالشأن الديني قصد التشاور والاستئناس بآرائهم في تداعيات جائحة الكورونا خاصة على الجانبين الديني والروحي.

وتمحور اللقاء حول المقاصد الفضلى لشهر رمضان المعظم ودوره في إعلاء قيم التسامح والتضامن والوحدة في مقاومة هذا الوباء بالاضافة إلى أهمية الإلتزام بالتدابير الوقائية الصحيّة في ممارسة شعائر وتقاليد الشهر الكريم للحدّ من إنتشار الفيروس.

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