رئيس الحكومة يجري سلسلة من الاجتماعات

أجرى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة سلسلة من الاجتماعات والمحادثات، في إطار احكام تنظيم سير العمل الحكومي وارساء آليات جديدة للتنسيق مع المنظمات الوطنية والاحزاب السياسية .

وقد استهل رئيس الحكومة هذه اللقاءات صباح اليوم باجتماع مع فريقه الحكومي حدد فيه اولويات وآليات العمل خلال الفترة القادمة واحكام تسيير المرفق العمومي حاثا اياهم على بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق انتظارات المواطنين في التنمية والاستقرار الى جانب الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، تحادث رئيس الحكومة مع كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يرأسه سمير ماجول.

كما استقبل رئيس الحكومة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

كلمات البحث :اجتماعات;رئيس الحكومة