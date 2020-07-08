رئيس الحكومة يستقبل البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي

إستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي بحضور وزير الشباب و الرياضة أحمد قعلول و نائب رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى خالد عمارة.

ويأتي اللقاء بمناسبة إمضاء اتفاقية منح البطلة الأولمبية « لقب سفيرة الرياضة التونسية ».

وأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على دعمه للمبادرة لأهمية هذا اللقب الشرفي في التسويق للرياضة التونسية معربا عن دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات الرامية إلى رفع راية تونس في التظاهرات الوطنية والدولية والمساهمة في إشعاع صورتها على الصعيد الدولي.

وأفادت البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي في تصريح عقب اللقاء أنها وجدت كل الدعم والمساندة من قبل رئيس الحكومة لتمثيل تونس على الصعيدين الوطني والدولي وتشريف رايتها مشيرة إلى الحرص على خدمة الرياضية التونسية وعملها على أن تكون مثالا محفزا للناشئة على مزيد التألق والتميز في المجال الرياضي.

وتهدف هذه الاتفاقية الممضاة بين الجامعة التونسية لألعاب القوى من جهة والبطلة الأولمبية حبيبة الغريبي من جهة ثانية إلى ارساء نموذج يحتذى به من أجل تنمية الرياضة التونسية وتكريس المبادئ الأولمبية على المستويين الوطني والدولي.

وترمي هذه الخطّة المتمثلة في اختيار سفير الرياضة التونسية ببادرة من وزارة الشباب والرياضة إلى تشجيع الرياضيين التونسيين في مختلف الاختصاصات. وتتجه النية إلى تعميمها لتشمل أبطالا رياضيين تونسيين آخرين حائزين على ألقاب عالميّة أو أولمبيّة.

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