رئيس الحكومة يستقبل رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي

استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في إطار التفاعل والتواصل حول أهم القضايا الراهنة والبحث في تطوير ٱليات التشارك والتعاون بين الحكومة وكل الفاعلين السياسيين.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين الجميع في هذا الظرف الذي تمر به البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية والمناكفات الحزبية.

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