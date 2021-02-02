رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس إدارة مجمع إدارة أوريدو

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء سبل تدعيم نشاطات هذه الشركة في تونس وأفق تطويرها.

ونوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين تونس وقطر، معربا عن عزم بلادنا على تدعيم الاستثمارات القطرية في تونس دعما كاملا وتطويرها، من أجل الاستفادة في خلق فرص تنموية ومواطن شغل جديدة في عديد المجالات.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني عن اهتمام مجموعته بإطلاق أشكال مختلفة للاستثمار المباشر في تونس والعمل على إرساء شراكات تغطي مجالات عديدة بالنظر لما توفره السوق التونسية من امكانيات استثمارية.

كلمات البحث :رئيس الحكومة;رئيس مجلس;مجمع إدارة أوريدو