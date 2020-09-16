رئيس الحكومة يستقبل نور الدين البحيري وأنور معروف

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة كل من رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري والقيادي بحركة النهضة أنور معروف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع رئيس الحكومة بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية في إطار تنسيق الجهود بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للاسراع بمعالجة القضايا الراهنة والحارقة.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مساهمة الجميع في مجهودات انقاذ البلاد خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا وعودة انتشار وباء « كوفيد-19″ والعمل على تمرير القوانين العالقة والتي من شأنها أن تستجيب للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة للمواطن.

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