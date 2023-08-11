رئيس الحكومة يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة محمد علي الحويج.

وحضر اللّقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة التجارة وتنمية الصّادرات كلثوم بن رجب قزاح، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليديّة سمير ماجول، ومن الجانب الليبي مصطفى إقدارة القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بتونس ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد الرعيض.

وهنّأ الوزير الليبي في بداية اللقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، متمنيّا له التوفيق في مهامه. كما أبلغه تحيّات رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة عبد الحميد الدبيبة.

وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للحركيّة التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثمّنا نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة إلى تونس موفى سنة 2022.

وأكّد أحمد الحشاني في هذا الإطار أهميّة تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في البلدين والإسراع باجتماع اللجان القطاعيّة تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة القادمة.

ونوّه رئيس الحكومة في هذا السّياق بدور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، داعيا منظمّتيْ الأعراف إلى معاضدة جهود سلطات البلدين لمزيد تعزيز الشراكة الاقتصاديّة وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين.

من جهته، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أهميّة دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مشيرا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.

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