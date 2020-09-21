رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن كتلة ائتلاف الكرامة

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب، سيف الدين مخلوف مرفوقا بالنائبين عبد اللطيف علوي ومنذر بن عطية.

وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة التي تندرج في إطار مواصلة اللقاءات مع رؤساء الكتل والمكونات البرلمانية والسياسية والمدنية بالبلاد، على أهمية الحوار ومزيد تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز الإشكاليات العالقة في عدد من المجالات خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالجهات.

كما أبرز رئيس الحكومة ضرورة المضي في مواصلة الإجراءات التشريعية في علاقة بمجلس نواب الشعب وتسريع نسق النظر فيها بما يساعد على تجاوز صعوبات المرحلة وتحدياتها المختلفة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف السياسية والنيابية والاجتماعية مطالبة بالمساهمة في إعداد المقترحات والتصورات التي من شأنها معاضدة مجهودات الحكومة في الاستجابة لمتطلبات الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

كلمات البحث :رئيس الحكومة;كتلة ائتلاف الكرامة;وفد