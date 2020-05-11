رئيس الحكومة يشارك عبر تقنية التواصل عن بعد في حوار حول شؤون الشباب

شارك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ظهر اليوم الإثنين 11 ماي 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد في الحلقة الثالثة من الحوار حول تداعيات وباء كورونا على شؤون الشباب وحول إعادة إنطلاق المؤسسات الشبابية وذلك بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول وثلة من الشباب والاكاديميين.

وإستمع رئيس الحكومة إلى ما تم عرضه من مقاربات ومقترحات وإستفسارات من قبل المتدخلين قصد البحث عن مقاربة سليمة وناجعة في التعاطي مع شؤون الشباب.

وأكد رئيس الحكومة على مكانة الشباب في سياسة الحكومة ورؤيتها، مشيرا الى ضرورة إعادة بناء جسر الثقة مع هذه الفئة عبر مقاربة قصيرة المدى وبمؤشرات حقيقية وواقعية بما يمكن فعليا من تشريك الشباب وضمان تكافؤ الفرص بينهم.

وسيتم تضمين مجمل المقترحات والتوصيات صلب وثيقة ترفع لاحقا إلى رئيس الحكومة للاستئناس بها في السياسية الحكومية في التعاطي مع الشأن الشبابي.

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