رئيس الحكومة يُعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة المتضررين من كورونا

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي في كلمته الى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك مساء اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الاجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد-19 .

وتتمثل هذه الاجراءات في:

- تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة امهال بسنة لفائدة اصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من اجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.

- تمكن الأنشطة الاقتصادية الاكثر تضررا من الاجراءات الأخيرة من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.

- تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021.

- تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.

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