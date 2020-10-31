رئيس الحكومة يقدم واجب العزاء في وفاة النقابي بوعلي المباركي

حضر رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم السبت، بمقبرة الجلاز بالعاصمة موكب دفن الفقيد النقابي الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي للاتحاد العام العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.

وقدم رئبس الحكومة واجب العزاء لعائلة الفقيد وللمنظمة الشغيلة وللعائلة النقابية الموسعة في هذا المصاب الجلل.

وكان الفقيد قد وافته المنية صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 57 بعد مسيرة حافلة بالتضحيات والعطاء في المجالات النقابية والمهنية والاجتماعية.

رحم الله فقيد الوطن والأسرة النقابية ورزق أهله وذويه وكافة النقابيين جميل الصبر والسلوان.

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