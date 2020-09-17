رئيس الحكومة يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيد أحمد بن صالح بمقبرة الجلاز

تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الخميس، إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة حيث تم تأبين ودفن جثمان الفقيد المناضل السياسي والنقابي والوزير السابق أحمد بن صالح.

وقدم رئيس الحكومة واجب العزاء لعائلة فقيد الوطن أحمد بن صالح الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء عن سن تناهز 94 سنة بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله للمستشفى العسكري.

ويعتبر الفقيد أحمد بن صالح من أبرز المناضلين الذين ساهموا في استقلال تونس وبناء الدولة الوطنية من خلال دوره الهام في مسيرة الاصلاح الوطني وكان الراحل قد تقلد عدة مناصب سياسية ووزارية وقيادية صلب الدولة التونسية علاوة عن نشاطه النقابي والمدني البارز في مسيرته النضالية.

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