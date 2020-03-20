رئيس الحكومة يلتقي برؤساء وممثّلي الأحزاب السياسيّة

اجتمع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020، بقصر الحكومة بالقصبة برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن والاجتماع حول أهداف موحّدة قصد أخذ القرارات الصائبة والكفيلة بكسب رهان مجابهة ومقاومة انتشار فيروس كورونا.

كما اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بأن الظرف استثنائي ويستدعي رصّ الصفوف وتوحيد المواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء الذي انتشر في سائر دول العالم.

كلمات البحث :الأحزاب السياسيّة;رؤساء;رئيس الحكومة