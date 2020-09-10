رئيس الحكومة يلتقي حاتم المليكي و رضا شرف الدين

استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية و رضا شرف الدين النائب عن الكتلة.

ويأتي هذا اللقاء في اطار تشريك الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية في مناقشة اهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتشارك والتشاور بين الجميع.

واكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة ان الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات والمبادرات من أجل المساهمة في ايجاد حلول عاجلة للصعوبات التي تعيشها بلادنا، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، بعد عودة انتشار جائحة الكورونا.

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