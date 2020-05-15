رئيس الحكومة يلتقي رؤساء أحزاب و كتل الائتلاف الحكومي

دعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمس الخميس 14 ماي 2020، رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة المكونة للإئتلاف الحكومي على مأدبة إفطار بقصر الحكومة بالقصبة.

وحضر اللقاء كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي.

وكان اللقاء مناسبة للحديث عن الأوضاع العامة بالبلاد وفرصة للتأكيد على أهميّة الإئتلاف الحكومي والعمل على تعزيز التعاون والتشاور صلبه بما يدعم الإستقرار ويوفر مناخًا مناسبًا للإصلاح ولمواجهة التحديات الكبيرة والجسيمة التي تعيشها تونس على ضوء تداعيات أزمة الكورونا وفي ظلّ التحديات الدوليّة المطروحة .

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