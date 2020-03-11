رئيس الحكومة يلتقي رؤساء المنظمات الوطنية

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، رؤساء المنظمات الوطنية.

لقاء رئيس الحكومة برئيس اتحاد الشغل

وجمع اللقاء الأول الفخفاخ بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء الذي يعدّ الأول بصفة رسمية مع رئيس الحكومة تطرق إلى الوضع الاجتماعي والصحي مثمّنا في الأثناء اليقظة والدور الهام الذي تضطلع به مختلف الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية في هذا الإطار.

وأبرز نور الدين الطبوبي أن اللقاء استعرض أيضا الوضع الاجتماعي في جوانبه المتعددة مبرزا أنه تم الاتفاق على منهجية عمل مع الحكومة حول أهم الملفات وعلى رأسها محاربة الفقر ومعالجة أشكال العمل الهشّة وأنظمة التقاعد والأجر الأدنى المضمون.

وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل والحكومة في غضون الأسبوع القادم للنظر في الاتفاقيات الممضاة بين الجانبين والعمل على وضع التصورات والحلول الملائمة لفض الإشكاليات العالقة.

لقاء رئيس الحكومة برئيس منظمة الأعراف

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.

وأبرز رئيس الاتحاد أن اللقاء تطرق خاصة إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية واستحقاقات المرحلة في ظل الظرف الصحي الراهن، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتجاوز هذه المرحلة.

وأكد رئيس منظمة الأعراف الحرص على دفع الاستثمار والتشغيل والتنمية بالجهات الداخلية والذي يبقى رهين توفر المناخات الملائمة للانطلاق في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى أهم عوامل تنمية الاقتصاد الوطني على غرار رفع نسق التصدير وتهيئة البنية التحتية خاصة منها الموانئ البحرية والتجارة الخارجية.

وسيعقد اجتماع موسّع بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أقرب الآجال للنظر في جملة من الملفات ذات العلاقة.

لقاء رئيس الحكومة برئيس اتحاد الفلاحة

كما التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة أمام القطاع الفلاحي ومن أبرزها الصعوبات التي يواجهها قطاع زيت الزيتون والسبل الكفيلة بترويجه على الوجه الأفضل فضلا عن الحلول الممكنة لتجاوز العراقيل التي اعترضت قطاع الحبوب الموسم الماضي، مشيرا إلى أهمية إيلاء قطاعات المياه والبذور والالبان واللحوم ما تستحقه من عناية.

ودعا رئيس الاتحاد إلى ضرورة مواصلة الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري لرسم استراتيجية فلاحية واضحة المعالم والآليات والأهداف، فضلا عن تحسين الإنتاج والإنتاجية من خلال تثمين البذور المحلية وتعصير البنية التحتية الفلاحية، مؤكدا أهمية مواصلة تدعيم مواثيق الشراكة الأربعة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في قطاعات الألبان والدواجن والصيد البحري والحبوب.

لقاء رئيس الحكومة برئيسة اتحاد المرأة

كما اجتمع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي التي أكدت أهمية اللقاء من حيث تناوله لجملة من مشاغل المرأة التونسية في مختلف القطاعات.

وأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنها استعرضت مع رئيس الحكومة أبرز أنشطة الاتحاد خلال هذه الفترة وخاصة مشاركته البناءة في مؤتمر ناميبيا الأخير حول المرأة الإفريقية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز أنشطة المنظمة النسائية وبرامجها بما يدعم حضور المرأة التونسية في مختلف مواقع الإنتاج والقطاعات والحرص المشترك بين الحكومة والاتحاد في تطوير وضعية المرأة وظروف عملها سيما في الوسط الريفي.

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