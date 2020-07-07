رئيس الحكومة يلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية مرفق العدالة و على دور المجلس في تدعيم إستقلالية السلطة القضائية و ضرورة العمل على حسن سير القضاء وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامه من خلال تدعيمه بكل الإمكانيات الضرورية.

و تناول اللقاء الأولويات المطروحة و المتعلقة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية والقانون الأساسي للقضاة إضافة إلى مجلة القضاء الإداري.

كما أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه تم التطرق الى اليات معالجة التحديات المطروحة أمام السلطة القضائية في علاقة بالسياسة الجزائية للدولة و القوانين الأساسية المنظمة للسلطة القضائية.

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