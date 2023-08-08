رئيس الحكومة يلتقي مفتي الجمهورية

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بقصر الحكومة بالقصبة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود.
وتوجّه مفتي الجمهورية بتهانيه إلى رئيس الحكومة بمناسبة توليه مهامه على رأس الحكومة متمنيا له النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة البلاد.
وكان اللقاء مناسبة اطلع خلالها رئيس الحكومة على أبرز برامج عمل ديوان الإفتاء ودوره الطلائعي في الفكر والتنوير وإعلاء قيم التسامح وفقا للمنهج الإسلامي الزيتوني المنفتح.
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