رئيس الحكومة يلتقي مفتي الجمهورية

اقرأ المزيد ...

قيس سعيد يحضر موكب دفن مفتي الجمهورية ويُقدم واجب العزاء لعائلته أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حضر عص ...

عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة يدخلون الإسلام أشرف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ "حمدة سعيّد" مساء أمس الاثنين، على جلسة اعتنق فيها عدد من ال ...

مفتي الجمهورية: يوم الأحد أول أيام شهر رمضان أعلن مساء اليوم الجمعة، مفتي الجمهورية "حمدة سعيد" أن يوم غد السبت 28 جوان هو أخر أيام شهر شعب ...

مفتي الجمهورية يكشف عن قيمة زكاة الفطر أصدر اليوم الثلاثاء، مفتي الجمهورية بلاغان اعلن فيه أن قيمة زكاة الفطر لعام 1436 هجري الموافق ...