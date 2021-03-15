رئيس الحكومة يهنئ نظيره الايطالي

أجرى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين 15 مارس 2021، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي.

وهنأ رئيس الحكومة هشام مشيشي نظيره الايطالي بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء الايطالي، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.

وأعرب رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي.

من جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي دعم بلاده لتونس في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي عبر مزيد دعم الاستثمارات الايطالية في تونس وخاصة في مجال الطاقة.

كما أعرب ماريو دراغي عن حرص بلاده على عقد اللجنة العليا المشتركة التونسية الايطالية في روما في أقرب الآجال، لتكون بالتوازي مع تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال التونسيين والايطاليين.

كما تطرق الجانبان الى ضرورة تنسيق التعاون بين البلدين في القضايا الاقليمية وخاصة المسألة الليبية عبر دعم الاستقرار السياسي في ليبيا وانجاح عملية الاعمار في هذا البلد.

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