رئيس الحكومة يُؤكّد دعمه المطلق لحرية الإعلام

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، مع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.

وأكد رئيس الحكومة على دعمه المطلق لحرية الاعلام كركيزة أساسية للمسار الديمقراطي التعددي الذي انتهجته تونس بعد الثورة، مشدّدا على حرص الحكومة المتواصل لتوفير كل الضمانات التشريعية والقانونية لتكريس حرية الاعلام واستقلاليته بعيدا عن كل أشكال التدخل والتوظيف، ومعتبرا أن الدولة القوية تستند وجوبا إلى اعلام حر وفاعل.

وبيّن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على ضرورة التسريع بإحالة قانون السمعي البصري على مجلس نواب الشعب، ومتابعة تطور تفعيل بنود الاتفاق الممضى بين الحكومة ونقابة الصحفيين في ديسمبر 2020، مضيفا أن اللقاء تناول وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، هذا إضافة إلى مسائل تتعلق بحرية الاعلام وحماية الصحفيين من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية.

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