رئيس الحكومة يُعزّي عائلة الشهيد مهدي بوبكر

تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأربعاء 07 اكتوبر 2020، مرفوقا بوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي إلى منزل الشهيد مهدي بوبكر قائد الطائرة العسكرية، التي سقطت بمنطقة العشوش برمادة من ولاية تطاوين و ذلك لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد و مواساتهم في هذا المصاب الجلل.

وأشاد رئيس الحكومة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن مؤكدا على أن الدولة التونسية لن تتخلى عن عائلات شهدائها من المؤسسة العسكرية.

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